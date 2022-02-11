烘焙原料供應商德麥(1264)積極拓展營運觸角，目前剛開始跨進代工領域，另外，將提供企劃幫忙商家行銷，希望能增加新的營運動能。德麥2021年合併營收再創歷史新高，年增12.84%，總經理吳文欽說，2022年預期仍以大陸地區成長動能較大，整體來看，希望營運可以達到雙位數成長！

德麥1月合併營收5.21億元為歷史次高，月減8.77%、年增3.09%，吳文欽說，農曆春節前廠商就會提早備貨，而中國大陸地區在過年前15天就沒有物流，少了半個月的物流天數，不過，1月合併營收5.21億元，為僅次於去年12月的單月歷史次高。

對於原物料是否會回跌？吳文欽無奈的說，依自己在這個行業做了30多年的經驗來看，只有乳製品比較有機會，其它的很難，消費者真的要很辛苦了！單單從農曆過年到現在上班才幾天，以小麥為例，雖然價格下降，但麵粉卻沒降，而有水的奶油關稅5%、沒水的奶油關稅是8%，政策雖然有降稅，但依台灣奶油進口最大區域的是紐西蘭，本來就是零關稅根本沒差，另外從歐洲進口，產品漲幅遠遠大過關稅的降幅，幫助真的不大。

德麥在農曆年前跨入食品代工市場，吳文欽說，目前有在做還不成熟，量並不大，先測試所以做節日所需的產品，未來也做常態型的產品，今年朝這方向進行，預期中秋節應該就可以看出成果。他說，公司在五股工廠對面取得一塊土地，最快明年第2季發包興建，目標趕在2025年上半年完工，展現烘焙代工的決心。

德麥在今年農曆春節開發出自己特製的鳳梨酥，打進量販店，吳文欽說，「生意好到做不來」！但這並不是常態性的在供應，未來還將開發曲奇餅乾等等多元產品，並爭取更多客戶，為營運再添新動能。