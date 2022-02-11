終端銷售電腦(POS)大廠飛捷(6206)周四董事會決議通過子公司飛迅投資股份有限公司就仁寶(2324)公開收購普達(6599)股權事宜，參與應賣，出售所持有普達公司之1035萬4000股(約為普達公司已發行普通股之49.3%)股權，換算出售金額約3.11億元。仁寶擬以每股30元收購，飛捷董事長林大成表示，成本約26-27元，沒有貴賣，也沒有賠錢賣，花點時間做我們要做的。而市場關注少了普達貢獻，飛捷財報如何了？

林大成周五表示，2022年沒有普達，新客戶、新場域，加上訂單能見度高，營運還是仍補足。法人預估，少了普達，預估影響8-9億元營收、獲利影響2500萬元左右。法人認為，飛捷獲利結構好，對賣子公司正面看待。法人說明，營收少了普達貢獻今年仍可維持正成長，毛利率、淨利即使做最壞打算也有可望雙位數成長，營運仍是樂觀其成。

飛捷公布2022年1月自結合併營收新台幣5.66億元，較上月成長17%，較去年同期成長64%，創下2018年1月以來的四年同期新高。首季雖有農曆春節長假，但遞延出貨效應加持之下可望淡季不淡，毛利率長線來看還會上升，全年業績拚兩位數成長。至於去年每股盈餘有沒有機會達到5元？法人預估，去年待商榷、但今年較有信心。

疫情缺料、缺貨櫃、缺工，下半年或許新冠變流感化，或許會好一點，目前缺料、缺櫃方面，今年已相較去年好了許多，逐步解決中，飛捷總經理卓君弘表示，缺料有部分仍是比較緊，但已經過調整，現在的問題在貨櫃，但訂單不會消失，林大成提到，訂單超過三個月的能見度，有些訂單甚至到半年，所以業績長線來看還是很好。達交率方面，第1季達交率有達逾八成。

飛捷新的場域，博弈產業的應用、體育館的案子，皆因疫情停滯而目前需求再起，今年會繼續發光發熱。

因應IoT物聯網的市場需求，飛捷科技近年來的發展重心已從POS設備的市占擴大，延伸到各場域應用所需的軟硬體需求，為場域的使用情境提供智能化的軟硬體整合方案，近年來已接續成立華捷智能股份有限公司發展AI智慧餐飲場域電腦視覺應用，以及英諾菲數位科技股份有限公司建構Inefi UEM軟體平台提供遠端維運管理服務系統(SaaS)。雖然此舉將少了普達公司業績貢獻，但公司表示，參與應賣後將不影響飛捷後續的營運發展。

未來，飛捷將持續投入更多的資源開發場域智能化與自動化所需的硬體產品及軟體服務，為使用者提供更多元的軟硬體整合解決方案，擴大公司長期發展的成長動能。