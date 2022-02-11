大陸外交部發言人趙立堅今天（11日）主持例行記者會。有記者提問，美國國務卿布林肯接受澳洲媒體採訪時稱，中方「用經濟手段脅迫」，澳方損失巨大，澳洲「對抗中國」為世界樹立了強有力的榜樣。請問中方對此有何回應？

趙立堅指出，「關於脅迫，美國自己戴上脅迫這頂帽子才是當之無愧。」談到所謂脅迫，美國政府把1994年迫使海地軍政府下台，被稱為脅迫外交的範例；2003年，美國把303億美元軍費的用途明確列為開展脅迫外交。美國政府不擇手段打壓中國華為、法國阿爾斯通，日本東芝公司等競爭對手，脅迫台積電、三星等企業交出晶片、供應鏈數據，這些都堪稱教科書級別的經濟脅迫。

趙立堅強調，中方始終從本國相關行業合法權益和消費者安全出發，嚴格按照中國法律法規和世貿組織規則，對外國輸華產品採取相應措施，完全合理合法，無可指摘。所謂經濟脅迫的帽子，扣不到中國頭上，任何拉幫結伙、混淆是非、惡意炒作的圖謀都注定失敗。