據農糧署調查，過完年後鳳梨釋迦產地平均價格每公斤不到50元、換算每台斤不到30元，對此，農委會農糧署署長胡忠一表示，目前在「好釋蓮蓮」平台上販售的特級品為一箱6公斤700元、每台斤價格仍突破60元，至於一般A級品每台斤約為25元至35元，B級品約每台斤20元至25元，而去年推出的鳳梨釋迦收入保險，只要價格低於每公斤50元就可以啟動，可以確保農民收入。

據農產品生產成本調查估計，每公斤鳳梨釋迦生產成本約要50元、每台斤30元，而2月6日至2月8日產地價格每公斤均不到50元、每台斤30元以下。

胡忠一表示，12月鳳梨釋迦量產至今已採收6成餘，剩下約有3成5左右的鳳梨釋迦，為了確保農民收益，目前啟動內銷、外銷及加工共3支箭，其中加強內銷已達3183公噸、加工已達495公噸、外銷則達2588公噸，共強化銷售部分已達6266公噸。

胡忠一說，其中加工比率較低為現行市場價格較高，而加工後價格可能更高、消費者接受度可能較低，因此希望以B級果或外表不美觀的釋迦加工，希望透過「三支箭」讓今年售價比去年高，他說，不一定要達成目標，只要農民的收益維持就好。

台東縣農會總幹事戴振東坦言，受到年後送禮需求下降，目前鳳梨釋迦的價格過完年後遇到些困難，目前希望維持產地價格每台斤50元，如果每台斤不到30至35元之間農民乾脆留在樹上給他腐爛；他說，目前以台北市場批發的價格已讓農民採收意願下降。