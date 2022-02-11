電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長曾表示，特斯拉將於大陸為全球市場設計一款蘊含「中國風」電動車，根據北京政府公告，籌備約2年的特斯拉中國設計中心，計畫於今年開工建設，將在大陸本土原創設計、研發和生產，並出口全球。

陸媒《第一財經》報導，北京市人民政府近日公告《2022年市政府工作報告重點任務清單》，特斯拉設計中心與小米汽車製造工廠等項目，將一起於今年在北京開工建設。

報導稱，特斯拉於去年已在官方微信發「英雄帖」，招募含首席設計師在內等百位設計人才，考量市場競爭激烈，該公司需要在大陸推出更適合大陸消費者、多樣化的產品線。

據獵頭公司負責人透露，特斯拉的工作崗位競爭相當激烈，薪資待遇只是因素之一，求職者更加看重特斯拉的品牌效應。

特斯拉北京設計中心將成為繼上海臨港的研發中心後的又一項投資，特斯拉指出，「將在中國本土原創設計、研發和生產帶有中國文化元素的新車型和能源產品，並且出口到全球。」；不過該公司在最新發布會透露，今年不會發布新車型，意味著「中國風」最快也要2023年後才會問世。