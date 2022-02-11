主計總處今公布1月消費者物價指數（CPI）年增率為2.84％，再度突破2％通膨警戒線，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率為2.42％，罕見出現超越2％水準，創13年以來新高；主計總處官員坦言，物價壓力確實變大了。

官員解釋，物價壓力持續走升，除了俄羅斯、烏克蘭地緣政治緊張，推升油料費價格，國際油價在每桶90美元高檔震盪，水果、外食費、雞蛋等價格也上漲，加上今年除夕在1月，個人服務費用因年節饋贈保母禮金而上漲28.21％，種種原因導致物價再進一步上漲。

對於接下來物價走勢，官員認為，物價壓力變大，但還沒到全面性、持續性等符合通膨定義的階段，會密切注意國際物價情勢，並在2月底更新最新國內物價的預測走勢。

若進一步觀察與民眾生活息息相關的1月重要民生物資CPI，年增率為2.93％，漲幅較去年底3.53％收斂，但仍屬偏高水準，其中，雞蛋漲幅也明顯擴大至18.38％，創34個月以來最大漲幅，衛生紙的漲幅為3.33％。