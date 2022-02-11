友達（2409）法說會登場，除了公布去年獲利創新高的好消息之外，睽違14年，再次宣布將在后里投資一座新的8.5代廠。友達董事長彭双浪表示，今年將先進行土建，新廠裝機將分階段進行，預期量產時間在2025年以後，新廠產能將用在高階IT面板。

友達2022年450億元、遠高於去年的170億元，除了遞延的支出之外，主要增加來自於新增的台灣8.5代和6代線，還有昆山6代LTPS面板廠。友達董事會通過新的280億元資本支出案，將在后里投資一座8.5代新廠，其中200多億元用於新廠的土建、廠房，至於機器設備投資的預算編列將落在明年，新廠最快在2025年以後量產。

彭双浪表示，友達上一次在台灣興建新廠是2008到2010年，該廠分四個階段裝機、投產，從2010年首次量產、到去年才裝滿，14年前蓋的廠分階段裝滿。公司看好未來在高階IT產品需求更多，希望加大高階IT產品的市占率，這一次新廠產能也以IT應用為主。200多億元的資本支出用於新廠的土建和機電的支出，設備預算明年才會編列，量產時間會到2025年以後，之後會分階段進行設備裝機。以目前一座8.5代廠投資基本上要價1000～1500億元，產能投資和投產等細節還沒有時間表。

彭双浪表示，大陸的面板新產能集中在2014～2019年開出，去年可以看到大陸政府的資源從面板移轉到半導體，防疫也佔了很大一部分的財政支出，大陸LCD面板的建廠速度慢下來。面板產業產生結構性變化，韓國面板廠退出，大陸面板廠市占率超過60％、台灣佔有20％。大陸投資也放緩，對於面板補貼大幅減少，產業相比過去20年的劇烈變化會好一些。