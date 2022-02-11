中華開發金控11日公布上月獲利，元月份自結稅後獲利33.85億元，每股盈餘0.2元。

開發金表示，受到國內疫情變化及美國聯準會緊縮步調加快，一月份資本市場呈現修正走勢，開發金控元月獲利主要來自壽險及銀行業務獲利挹注，子公司中國人壽掌握投資市場趨勢，實現獲利，同時整體避險成本維持低檔，推升獲利表現，元月份稅後獲利37.27億元。

至於開發金旗下凱基銀行元月份稅後獲利5.57億元，開發金表示，主要來自利息及手續費收入等核心收益，金融交易業務亦有穩健表現；因疫情及國際金融情勢影響投資人長假持股意願，元月份台股呈現震盪修正，也壓抑金融操作空間及部位評價表現，凱基證券元月份稅後獲利1.31億元；中華開發資本因國際資本市場變動加大，影響相關投資部位評價，元月份稅後虧損4.60億元。

開發金控發言人張立荃表示，中國人壽於去年12月30日成為100% 持股之子公司，不僅有助於推升長期資本使用效率及建構穩健的獲利能力，對於未來開發金控集團經營綜效及創新能力，包含壽險、銀行、證券和私募股權/資產管理等相關業務推展及產品跨售，將可進一步獲得強化與提升。