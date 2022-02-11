春節期間，垃圾爆量，資源回收量大幅增加，呼籲民眾做好分類。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

倒垃圾成生活日常，為能掌握垃圾車路線與時間，花蓮縣垃圾車App「樂圾通」系統今天正式上線，全縣13鄉鎮市共有104輛垃圾車加裝GPS定位設備，民眾可透過手機下載應用程式後，隨時查詢垃圾車行經路線及位置，減少等待倒垃圾時間。

花蓮縣原有的「全國垃圾通」App，因更換廠商及更新軟體，今年度改為「樂圾通」App，於2月11日上線，民眾只要用手機下載App免費安裝，就能即時查看垃圾車位置。

花蓮縣目前已有104台垃圾車加裝GPS定位設備，民眾透過手機App掌握垃圾清運車目前位置，萬一錯過垃圾車抵達時間，也能查詢住家附近100、300、500公尺內的清運點，就近前往倒垃圾。如遇國定假期或垃圾停收，「樂圾通」APP也會推播相關公告，即時告知民眾。

花蓮縣環保局長饒忠說，民眾使用智慧型手機普遍，希望都能透過手機下載「樂圾通」系統，即時利用相關資訊，節省等待垃圾車到達投丟的時間，不論是使用iOS或Android手機，都可開啟內建商店免費安裝，不需註冊帳號或提供個人資料，只要開啟手機定位功能，就能直接查詢使用，便利民眾生活。

春節假期結束，花蓮縣各鄉鎮市公所清潔隊已陸續開工，恢復正常清運工作，花蓮縣人口最密集的花蓮市、吉安鄉垃圾都「爆量」，其中資源回收量相當驚人，清潔隊資源回收工作負擔相當沉重，而且非常辛勞，呼籲民眾丟垃圾前先確實做好分類，一同環保愛地球。