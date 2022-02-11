台中市政府以酷運動為目標大推職業運動，P.LEAGUE＋職業籃球聯盟賽季持續進行，以台中為主場的福爾摩沙台新夢想家12、13兩日將在洲際棒球場多功能運動中心展開農曆新年後首戰，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕預祝福爾摩沙台新夢想家新年福虎生豐、勇奪佳績、台中主場連勝，也邀請市民一起為球隊加油。

運動局指出，台新夢想家上半季戰績為6勝，目前暫居聯盟戰績總排名第一，這周將先後迎戰台北富邦勇士及高雄鋼鐵人，力拚續居首位，鞏固聯盟龍頭寶座，球員將著全新紅色球衣象徵好運並展現勝利氣勢，賽事精彩可期，感謝福爾摩沙籃球發展協會、職業籃球聯盟「P. LEAGUE＋」持續與市府合作，帶動台中籃球運動發展，提供市民精彩熱血優質賽事。

李昱叡表示，市長盧秀燕上任打造「酷運動、酷城市」，積極推展籃球運動，去年台新夢想家主場移師台中，全新場館設備斥資超過千萬元，採用NBA等級專業比賽用地板，打造國際級比賽場地，以高規格場地品質，提供中部球迷舒適觀賽環境與體驗。

此外，台中持續舉辦各項精彩籃球賽事，包括「國泰NBA 3x」預賽、國際3X3.EXE聯盟賽、大專校院3x3籃球錦標賽、中區大學籃球聯名品牌賽、儲互盃3對3籃球聯誼賽等，場場精彩獲得民眾熱烈迴響；去年全國運動會台中更首度勇奪男子籃球團體賽金牌，創造歷史佳績、稱霸全國，彰顯籃球運動推展成效。

運動局表示，歡迎市民為球隊加油打氣，也請民眾依照中央流行疫情指揮中心落實各項防疫措施，配合實聯制、全程戴口罩、手部消毒等規定，這季台新夢想家共有15場例行賽事於台中洲際多功能運動中心進行。