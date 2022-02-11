台中市長盧秀燕關心學生午餐品質，指示教育局每年持續編列約2.6億元預算，幫市立高中以下學生每餐加碼5元，還補助中小學午餐水果、貧困學生午餐，以及採用國產可溯源食材補助等。110年補助超過10億元是六都第一，111年再加碼中小學生每周4元午餐水果經費。

教育局指出，111年度台中市地方教育發展基金編列學生午餐相關經費超過10億元，其中營養午餐5元加碼補助2.6億元、國中小學午餐水果6元補助費0.53億元、貧困學生午餐補助4.49億元、推動學校午餐採用國產可溯源食材計畫2.86億元，挹注學生午餐預算是六都第一。

教育局強調，學生午餐補助「只會多，不會少」，盧市長去年底宣布111學年度再加碼補助國中小學生每生每週4元午餐水果經費，讓學童吃得營養又健康。

教育局表示，盧市長非常重視學生午餐供應品質與安全，上任後持續支持學生午餐補助經費編列，要求相關機關及各級學校落實各項學生午餐把關工作。因應中央開放萊豬萊牛進口，109年底市府即主動邀集學校午餐供應廠商宣示捍衛肉品安全，堅持使用國產肉品，違反規定者記點20點、解除契約。

教育局指出，因應中央開放日本福島5縣市食品，盧市長已責成教育局盡速進行午餐契約修正事宜，避免有健康疑慮的食品進入校園。

此外，教育局積極輔導全市各級學校及午餐供應業者，學校午餐使用國產可溯源食材，凡符合規定者協助其申請中央獎勵金，依據中央所公布的數據顯示，110年9至12月台中市學校使用國產可溯源食材使用率六都第一，未來將持續輔導學校及午餐供應商落實政策，確保校園午餐品質與安全。