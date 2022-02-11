台南市長黃偉哲。（資料照片，洪榮志攝）

積極爭取民進黨內屏東縣長選舉提名的莊瑞雄，今（11）日在臉書貼出同黨籍台南市長黃偉哲相挺的影片，並喊出嘉義、台南、高雄和屏東的「大南方連線」，感謝翁章梁、黃偉哲、陳其邁相挺！

莊瑞雄在臉書上傳一段影片，影片中民進黨籍的台南市長黃偉哲表示，由於受到疫情影響，屏東芒果產地被汙名化，莊瑞雄在第一時間號召各縣市相挺，認購超過1000箱芒果解決困境。另外，台灣的鳳梨、釋迦和蓮霧被大陸禁止進口後，莊瑞雄也第一時間和農委會掌握狀況，迅速提出對策，保護農民。

黃偉哲強調，他和莊瑞雄是立法院老同事，都來自基層；屏東和台南「同身命、同運途」，有情有義。屏東縣是農業大縣，需要心疼農民的好縣長，而莊瑞雄用心疼惜農民，是屏東縣長很好的人選。

莊瑞雄也喊出嘉義、台南、高雄、屏東的「大南方連線」有共同的運途，也感謝翁章梁、黃偉哲和陳其邁相挺。

民進黨內屏東縣長選舉提名，根據《風傳媒》8日引述資深媒體人黃暐瀚的看法，現在是大亂鬥，周春米有屏東縣長潘孟安公開支持；莊瑞雄則打出英系招牌；鍾佳濱掛出和副總統賴清德合照看板，如果蘇震清也要選，總共是4搶1。