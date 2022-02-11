Vivian登高拍攝新歌〈VIVILAND〉MV。（索尼音樂提供）

Vivian登高拍攝新歌〈VIVILAND〉MV。（索尼音樂提供）

徐若瑄（Vivian）為5月即將攻蛋創作新歌〈VIVILAND〉，MV前往奇美博物館拍攝，Vivian為此登高取景，當她站上幾乎高達三層樓的屋頂，畫面充滿女神氣勢，視覺震撼十足！她在MV中連換三套絕美又極具個性的造型，並久違地以長髮Look亮相，讓大家眼睛一亮，而MV持續兩天台南—台北奔波拍攝，開工超過30小時，直到凌晨才進入舞蹈環節，她笑說：「凌晨三點跳舞，真的是在彌留狀態跳VIVILAND了！」

奇美博物館第一次開放歌手拍攝MV，導演安排了15位專業肢體演員飾演烏鴉信使，他們是記憶也是信差，見證Vivian取得神物的過程，讓MV畫面更是充滿異世界感。最特別的是奇美博物館首次對外開放圓弧屋頂區域，讓團隊進入拍攝，雖然幾乎離地面有近三層樓高，Vivian二話不說，穿著超高高跟鞋、頂著超過110公分的超長辮子爬上屋頂，且她全程必須以核心力量Hold住才能站穩，極度費力。回到平地後，她才忍不住說：「其實我有懼高症，剛剛雙腿一直在發抖，心裡是害怕的，但一直告訴自己要表現的很大器。」

為期2天的拍攝非常緊湊，尤其在奇美博物館有拍攝時間的限制，徐若瑄清晨四點開始妝髮，一路趕拍到下午五點休館趕高鐵回台北，隔天中午繼續進攝影棚拍攝，至清晨五點才收工，持續開工超過30小時，是體力上的極大考驗，不過她全程保持高度專注力，以專業演出呈現出最佳效果。不過到了凌晨三點才開始拍舞蹈部分，她也以笑容面對，和舞群一遍又一遍的跳，直到清晨五點才收工。