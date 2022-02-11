受到COVID-19疫情影響，國內運動彩券網路投注佔比從2013年開辦時只有3％飆升到34％，有鑑於運彩條例曾規範，若網路簽注業績達50％時，將下修經銷商2％的管銷費用，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會11日召開記者會，直指該條文應廢除，否則將發動全台1600家經券商上街頭抗議。

運動彩券發行條例部分條文修正案現正在立法院審議中，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇11日率領近10位經銷商，在立委張廖萬堅陪同下召開記者會，同聲疾呼：「刪除不合理條款，保障承銷商權益」。

何昱奇表示，國內運動彩券在2012年發行，當時管銷費用為8％，而運彩2013年開辦網路投注，當時就已將經銷商管銷調降至6.8％，開辦之初網路投注也只有3％，當時即有但書規定，若網路簽注業績達50％時，將再下修經銷商2％的銷管費用。

何昱奇表示，過去因網路投注並不盛行，大家並未注意到該條款不合理，因網路投注並不會讓實體經銷商管銷變少，只是未料近年因為疫情，造成網路投注已飆升到34％，眼看50％門檻即將到來，經銷商們發現其中謬誤和不合理處，已透過立委陳情，盼在即將展開的立法院會期中可修改廢除。

張廖萬堅則直指，該條文是膝蓋想出來的條文，因運彩網路簽注不管其佔比為何，經銷商實體店面的人事及房租成本並未減少，尤其目前券商管銷已從開辦之初8％下修到6.8％，再降已不敷成本，也影響所有券商生存權益。