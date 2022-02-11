王力宏和李靚蕾在美國的離婚官司，近日遭網友爆出進度，直指男方提出11項證據，女方則未曾提交過任何證據，讓李靚蕾再次發出5點聲明反控，王力宏凍結她帳戶、不付贍養費，對此，王力宏也發聲明表示「再度看到不實指控的聲明，深表遺憾」。

李靚蕾澄清王力宏律師所交的法律文件內容，均為單方說詞，再來是官司有清楚答辯的時間點排程，她們已準備好了，她也質疑網友為何能精確查詢到案件編號？控訴王力宏惡意違反先前協議，凍結她的帳戶和財源，也不肯付贍養費，讓李靚蕾徹底心寒，呼籲王力宏不要一錯再錯、妥善面對。

對此，王力宏則回應，因為離婚引發的網路霸凌、攻擊，「對孩子而言，情何以堪」，他希望所有紛爭回歸司法，會講所有事證交給法律處理，另外，考量孩子的利益，已經命令任何一方都不可以透過媒體貶低對方，「如今再度看到不實指控的聲明，深表遺憾。」

王力宏聲明全文：

謹代當事人王力宏聲明如後：因為離婚事件引發媒體公審及不理性的網路霸凌，無論哪一方被攻擊，都是孩子的爸爸或媽媽，對孩子而言，情何以堪，希望所有紛爭回歸司法，我方也完全將所有事證交給法律處理，完全尊重司法，另外美國法庭因為先前媒體事件，考量孩子的利益，已經命令任何一方都不可以透過媒體貶低對方，如今再度看到不實指控的聲明，深表遺憾。

施雅馨律師 闕士超律師 2022.2.1