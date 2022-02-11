永豐金控2022年1月自結單月稅後盈餘15.89億元，較去年同期的16.97億元衰退1.08億元、年減6.4％，元月EPS0.14元。

其中主要子公司永豐銀行1月稅後盈餘14.43億元、較去年同期成長4％，而永豐金證券1月稅後盈餘2.28億元，較去年衰退43％。

由於美國3月升息在即，金融股後市仍看俏。據央行資料、中信投顧研究，聯準會升息一碼對台灣金融業獲利提升約42.73億元，其中六大銀行受惠最多，永豐銀也名列其一，預估若聯準會升息一碼有助永豐銀獲利提升2.05億元。