揚明光學（3504）召開線上法人說明會，公佈去年合併財務報告，營收45.63億元，營業毛利7.85億元，營業毛利率17.2％，營業淨利2730萬元，稅後淨利2697萬元，其中歸屬母公司業主之淨利為2636萬元，稅後基本每股盈餘0.23元。

揚明光表示，去年度公司在產品與客戶的調整與開拓有所進展，惟受到主要晶片供應短缺及客戶端缺料影響，合併營收45.63億元，僅年增17％。其中微投光機出貨較前一年度減少5％，光學元件類產品因前投影光學元件及新興應用成長、年增60％，取像光學因視訊會議需求及智能家居鏡頭出貨增加、年增18％，3D列印受惠於牙醫市場需求成長，較前一年度增長60％，車用鏡頭出貨年增50％，其他產品因電視拼牆光機出貨減少影響、年減23％。

展望2022年第一季，揚明光表示，仍受到客戶端與供應端的零組件供應速度影響，依當前的資訊，3D列印、光學元件類產品及車用鏡頭出貨情形可望優於前一季，微投光機與智能家居鏡頭預估較上一季減少。