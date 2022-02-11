感染新冠肺炎已經夠衰了，除了要承受痊癒後可能的後遺症，在發病期間還要獨自隔離避免與外界接觸。一名來自土耳其的老翁堪稱最衰的新冠患者沒有之一，他在經過78次的採檢之後竟然都呈現陽性，使他足足被關了長達14個月，打破有史以來COVID-19患者感染最長時間的紀錄。

根據土耳其《每日晨報》 (Daily Sabah)報導，該名56歲的老翁卡亞桑(Muzzafer Kayasan)其實是位白血症患者，他在2020年11月第一次被診斷確診新冠陽性，經過治療後病情逐漸好轉，出院後回到家中開始2週的自主隔離。然而，令他頭痛的是，他日後接受了78次採檢中都呈現陽性，醫院待了9個月加上家中自主隔離5個月，加起來長達14個月的漫長隔離之路。

報導指出，白血症患者的免疫系統相較一般人還弱許多，等待完全康復的這段期間，卡亞桑持續服藥來維持體內免疫系統。卡亞桑表示:「這過程真的相當辛苦，這段時間我只能隔著窗戶看我的孫子玩耍。」他希望土耳其當局能盡快找到處理方式結束這場隔離夢靨，還開玩笑地說:「我覺得連路過我窗台邊的貓咪應該也會被我傳染吧!」