桃園市中壢國小2年2班老師葉美伶，正以客語教導學生認識青菜。（桃園市政府教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市客家人數居全國之冠，為促進客語傳承與發展，教育局將於國小推出「百名客華雙語教師試辦計畫」，每周至少擇定1節非本土語課程，以漸進方式在課堂中用客、華語雙語教學，創造師生用客語溝通的機會，提升學生客語學習興趣。

教育局國小教育科科長沈可點指出，桃園2021年客家人口數有85萬，占全市人口38％，客語人口為全國之冠，具備推動客華雙語教學的條件，且據客家委員會2016年全國客家人口暨語言基礎資料調查研究資料顯示，13歲以下會說客語者僅約13％，為此優先選擇客語推動母語教育。

為使客語能成為學校中「教學語言」之一，教育局將自這學期起推出「百名客華雙語教師試辦計畫」，規定至少擇定1節非本土語課程使用客、華語雙語教學。另外為推展閩東語言文化，也積極辦理閩東語文教學人員培訓認證，透過42小時的培訓課程及筆試、口試、試教等3項檢核機制，儲備閩東語文師資。

「推動客華雙語必須有點誘因！」沈可點表示，教師每月須編寫客華雙語紀錄表，因教師需要轉換客語教學及教材編輯，每人每月補助1000元。她也點出，「是讓客語成為教學語言之一，而不是教客語」，因此只要具備客語能力者的國小教師都能申請，並未規定需要有客語中高級認證資格，申請截止日為18日，將試辦1學期，並以不影響學生學習為原則。

此外，教育局也鼓勵教師揪團自組本土語文專業學習社群，2022年度每案補助1萬元，目前國中小參與教師人數達359名，盼能強化教師本土語文的聽、說、讀、寫能力，確保本土語文教學品質。

教育局補充，台灣手語已定為國家語言，桃園也將在3至6月辦理108小時培訓課程，通過手語測驗、筆試及教學演示可取得台灣手語教師合格證書。