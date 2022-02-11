有「情歌王子」美名的資深男歌手張信哲，近年深耕大陸市場，但2021年底被網友舉報擔任菲律賓賭博網站代言人，有不少人受騙，甚至有被害者被該網騙了上百萬元，張信哲也遭抵制，淪為劣跡藝人；張信哲在事發後馬上發聲明澄清，但還是沒能澆熄網友怒火，只好神隱反省，在沉寂2月後近期疑悄悄復工，但發福到下巴都消失，還繃到表情超不自然，讓眾人看傻眼。

張信哲因代言涉賭風波，一度成為劣跡藝人，但休息省思2個月左右，最近驚喜現身東方衛視節目《我們的歌》的特別節目「新春嗨唱大會」，和李玟、薛之謙和周延（GAI）等人同台演出；而張信哲能登台就代表已經從劣跡藝人名單洗白，不少網友都替他感到開心。

張信哲神隱反省2個月，近期登台演出卻被發現嚴重發福。(圖/ 摘自微博)

不過，張信哲除了迷人好歌喉沒變，外貌卻在2個月內變得有點多，原本體態勻稱的他久違登台一看就明顯發福，體型圓潤了些，之前有稜有角的臉蛋，性感下顎線卻不見了；甚至在唱歌和說話時，表情都特別緊繃不自然，要不是歌聲有辨識度，否則光看外貌網友差點都認不出。

張信哲發福模樣網友差點認不出。(圖/ 摘自微博)

去年底張信哲被舉報代言賭博網站，也因為有不少受害者，他很快遭到抵制，無論是作品或演出都馬上遭取消，當時張信哲有發聲明解釋，和該網站早在2021年3月合約到期，就已經終止一切代言合作，但在合約到期後爆出有民眾受害，讓他感到遺憾，承諾會深刻反省，以創造貢獻良好正面的社會價值為目標。