有民眾投訴購買預售屋，竟被通知延後2年交屋，經協調建商只願意無息退還已繳價款或無條件等候交屋。對此，內政部今天表示，建商作法已經違反預售屋買賣定型化契約規定，建案若發生超過完工期仍未完工，應依規定給付買方遲延利息；若超過3個月仍未完工，買方並可主張解除契約，賣方應同時賠償違約金。

內政部指出，依據「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，買賣雙方在簽訂預售屋買賣契約時，應明確約定開工及取得使用執照完工的日期，確保建商須如期完成興建，以利買方後續能如期順利辦理產權過戶與交屋入住。

內政部表示，建商在興建過程中，如有超過契約完工期限但未能取得使用執照完成興建，已構成遲延給付情形，依定型化契約規定應按照買方已繳交的房地價款，依逾期日數每日萬分之五計算遲延利息付予買方。建案若超過完工期限3個月仍未取得使用執照，買方並有權解除契約，賣方除應將買方已繳的房地價款退還外，應同時賠償違約金。

內政部表示，民眾如遇有延遲完工的履約爭議，可以向縣市政府消費者服務中心或消保官申訴處理，以維護自身權益。同時提醒建商應確實依定型化契約規定履行契約，如未依契約約定給付逾期完工的遲延利息予買方，縣市政府得依消費者保護法第36條規定要求限期改善，未改善者並可依第58條規定處最高150萬元罰鍰。