受惠於中美貿易戰與台商回流等話題，全台商用不動產近幾年躍居主流產品！根據內政部對六都最新統計資料顯示，與5年前相較，2021年全台商用不動產建照面積均大幅增加，其中，商場餐飲旅館增加40.7％，廠房倉庫增加22.7％，辦公室店面增加131.4％，惟六都之中僅有新北與台中的商用不動產全面成長！

其中，台中商場餐飲旅館5年來建照面積增加10.4％、廠房倉庫增加9.3％，辦公室店面暴增323％！值得注意的是，整體中台灣生活圈中，南投商用不動產面積增加以倍數計。住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨指出，近期招商話題多，也讓商業活動被明顯帶動，在此情況下，許多業者會積極開發商用不動產，台中以外資金外溢效益明顯，也讓周邊區域表現跟著強勢。

近5年台灣產業脫胎換骨，也讓商用不動產需求擴大，若以生活圈思維來觀察，中彰投生活圈在商用不動產建照面積的成長幅度上，都優於其他都會區。

徐佳馨指出，商用不動產需要大資本長期經營，因此，建照面積也呈現出業者對於區域發展的長線觀點，從這些數據來看，未來數年中台灣將出現一波新的商用潮，不過相較於其他區域，中彰投有更多的自用型業主願意購置商用不動產，方便拓展業務或做財務規劃，建商的積極動作也看得出對台中後勢充滿信心。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，中台灣近幾年在台商回流及傳產業支撐下，房產表現持續亮眼，另一方面，重大建設陸續到位，以及科技大廠帶動產業鏈發展，台中市公司登記家數也持續成長，就業機會增加創造人口紅利，因此不僅商用不動產供給增加，就連住宅類物件也受惠，站在中長線來說，在基本面支撐下，中台灣房產仍有前景可期。