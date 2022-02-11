連鎖餐飲集團王品(2727)公布2022年1月自結合併營收17.13億元，雖月減6.96％、仍年增達12.11％，創同期新高、歷史第四高。其中，台灣事業群12.16億元，雖月減3.35％、仍年增達18.37％，改寫同期新高。中國大陸事業群4.96億元，月減14.74％、年減0.67％。

王品表示，台灣事業群受惠春節聚餐、年菜商機、新品牌營收挹注，帶動營收連4月繳出雙位數年成長。中國大陸事業群營收實與去年同期相當，以人民幣計算營收為1.14億元，月減14.64％、年增0.16％，惟受新台幣匯率強升影響，結算後為微幅年減0.76％。

王品指出，集團多數餐廳依慣例於除夕夜暫停營業，但今年「享鴨」、「莆田」、「丰禾」3大中餐品牌首度推出常溫年菜外帶服務，消費者反應熱烈，帶動除夕夜營收突破千萬元，加上子公司萬鮮推出的冷凍年菜營收挹注，帶動王品台灣事業群1月營收創同期新高。

由於今年春節橫跨1、2月，拉抬王品1月營收表現，高達7家餐廳營收突破千萬元，包括「夏慕尼」中山北店、「青花驕」中山北店、「和牛涮」台中崇德店與高雄博愛店、「肉次方」西門店連2月突破千萬目標，「享鴨」台中公益、板橋縣民大道2家店亦進榜。

同時，王品近期推出2個新品牌挹注營收活水，精緻和牛麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」以單人千元有找掀起一波搶訂熱潮，訂位滿至1個月後，開幕首月營收已逼近千萬水準。而純外帶品牌「來滋烤鴨」進軍中和南勢角商圈，以社區型門市創下單周熱賣千隻烤鴨佳績。

展望2022金虎年，王品集團仍看好台灣餐飲市場發展，將持續積極展店搶市，尤其聚焦布局起家地台中，旗下燒肉吃到飽品牌「肉次方」邁出展店腳步，在文心崇德商圈開出2層樓、近200坪的旗艦店，座位數較西門町首店多出4成。

王品表示，在捷運文心崇德站邊同一條路短短100公尺，集團就有和牛涮、石二鍋、丰禾、肉次方4個品牌餐廳，鄰近500公尺內還有西堤、陶板屋，已儼然成為「王品一條街」。而「嚮辣」亦迅速邁出展店腳步，預計3月在南屯開出第二家門店。

為儲備新品牌及新店人力，王品集團今年開出1700名正職職缺，其中鍋物品牌儲備店長開缺60名，有餐飲業逾2年、具值班幹部管理經驗者，月薪4萬元起跳。王品表示，擔任店長除基本底薪外，並依營收享有高額獎金，全集團已有近百名店長年薪突破百萬元。