聯發科(2454)1月營收出爐，單月營收維持逾400億元的高水準，衝出淡季不淡的好成績。聯發科首季預計在天璣9000的拉動下，營收將相較去年第四季成長，力拚淡季很旺。

聯發科1月營收435.02億元、月減少5.84%、年增加23.12%。

聯發科在去年第四季推出天璣9000晶片，大陸各主要手機品牌廠將在3月前後推出旗艦型新機，第一季聯發科受惠於5G智慧型手機晶片出貨增加，以美元兌新台幣匯率1比27.7來計算，聯發科預估第1季營收將落在1312億至1415億元之間，與去年第四季相比，約成長2%至10%，與去年同期相比，則成長21%到31%。

聯發科預估今年全球5G手機滲透率將由2021年的35~40%，成長到50%以上，約莫是7億支水準，但因為大陸的5G手機滲透率已達80%，故主要成長動能在於大陸以外的市場，如印度、北美、歐洲。2022年雖然終端市場的不確定性高，但聯發科看好今年營收將挑戰200億美元大關，有信心達成三年營收年複合成長15%的目標，且因產品規格提高、產品推進高階製程，帶動今年毛利率在48~50%間。

法人認為，依照聯發科過去的的經驗，每次營收與獲利皆能達到公司所給財測的上緣，甚至有時還超越，故預估2022年公司在行動通訊、IoT/Computing/ASIC、智慧家庭、PMIC(電源管理IC)這四大產品線仍將持續成長外，也會持續切入Chromebook、Smart Edge、Datacenter、WiFi主晶片、車用等市場，持續朝全球前三大IC設計廠的目標邁進。