近期國內疫情狀況又轉趨嚴峻，開發金(2883)旗下中壽持續送暖的作為將不間斷，從過去一年便以實際行動即時回應社會需求，包括提供北市醫護保險保障、捐助線上心理健康平臺建置、契作收購小農與庇護工場商品，幫助逾5萬人次，成為抗疫最強後盾，並獲頒「2021 TCSA台灣永續獎-社會共融領袖獎」，且持續鼓勵同仁參與線上志工活動，累積全年服務超過2萬小時。展望2022年，中壽將結合開發金集團力量，發揮正向影響力，針對台灣高齡化社會的現象，將鼓勵同仁參與服務長者的志工活動，以「We Share We Link」的核心理念持續為社會創造永續價值。

回顧2021年，5月疫情最嚴峻時，台北市政府招募退職醫護人員投入防疫抗戰最前線，獲得近2000位響應，中壽主動與台北市政府合作，提供退職醫護人員享有團體意外保險及防疫保險保障，以及若執行職務不幸染疫的關懷慰問金，希望與大家一起投入防疫服務，齊心團結，共同打贏抗疫的一戰。

同時，有鑑於去年長時間處於三級警戒，許多民眾面對未知的疫情變化，都出現焦慮恐慌、失眠等心理失衡問題，中壽獨家捐助線上心理健康平臺建置，累計服務3萬人次，陪伴民眾渡過抗疫心生活。

除此之外，許多小農及庇護工場在2021年疫情影響下，都面臨既有通路訂單減少、收入不穩定的狀況，中壽透過預先收購的契作方式，購買友善蔬果給予長者與社福機構，一方面支持在地農民、弱勢團體能有穩定收入，另一方面也讓缺乏物資的弱勢族群與機構能夠得到紓解，不僅一舉數得，更促成善的循環。

2021年因避免疫情擴散，中壽執行居家辦公期間，要求同仁減少外出及群聚，但仍鼓勵同仁參與志工活動，特別開發線上模式，例如利用手機進行書籍掃描上傳，提供視障者閱讀，展現出快速應變的創業家精神，並改善疫情當下志工人力不足的衝擊與負擔。