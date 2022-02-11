不少老公寓常見的格局，在現在的新建案中越來越少見，一名女網友表示，以前有不少公寓的格局，是打開大門後會先經過一個陽台，打開紗門才能進客廳，要放雜物或種植花草都很方便，好奇「為什麼現在電梯大樓沒有類似設計」，引起網友討論。

一名女網友在PTT房屋板發文表示，以前有不少公寓的格局，是打開大門後會先經過一個陽台，要把鞋子脫在陽台外後再打開紗門進客聽。她認為這樣的格局不僅可以擺放鞋櫃、雜物等，還能種植花草，好奇「為什麼現在電梯大樓沒有類似設計呢？」

貼文一出，不少網友深有同感，紛紛留言表示，「真的，陽台當玄關超方便」、「我家公寓是這種的，有陽台當玄關真的蠻方便的」、「我家是6年大樓，也是這個格局，我覺得超好的，現在很多大樓坪數小，還要把鞋子穿進家裡的落塵區放，還會有滿滿的味道。」

也有人表示，「這種格局是建築技術規則改版前的產物」、「陽台進出的設計對建商、買方來說都是高成本」、「公寓是一梯兩戶的才能這樣做，大樓除非雙拼，不然很難規劃」、「客廳採光會被陽台擋，有陽台是缺點不是優點」。