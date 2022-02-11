扇形車庫周邊屬於台鐵所有的辦公大樓也招標出去了，將陸續活化。（台鐵提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市公所在扇形車庫後方荒廢地，打造戶羽機關園區委外經營，11日正式簽約，提供餐飲、文創商品等。（吳敏菁攝）

彰化市公所在扇形車庫後方荒廢地，打造戶羽機關園區委外經營，11日正式簽約，提供餐飲、文創商品等。（吳敏菁攝）

彰化市公所在扇形車庫後方荒廢地，打造戶羽機關園區委外經營，11日正式簽約，提供餐飲、文創商品等。（吳敏菁攝）

彰化扇形車庫是全台唯一碩果僅存，被視為是彰化觀光「火車頭」，但周邊腹地多閒置，彰化市公所在後方荒廢地打造戶羽機關園區委外經營，11日正式簽約，提供餐飲、文創商品等，周邊辦公室為台鐵所有，也招標出去了，Ｌ型辦公室也將在上半年度優先試營運。

戶羽機關園區占地1公頃餘，落成後去年萬聖節首開箱，掀起驚豔，彰化市委外經營招商有成，得標廠商理許有限公司11日正式和彰化市所簽約，將依營運計畫，在區內設置半線食堂、文創商品和伴手禮點店與DIY體驗教室及藝術展演，不定期舉辦鐵道主題活動。

市長林世賢表示，戶羽機關園區將名符其實符扮演彰化觀光火車頭，新空間希望將和觀光產業結合，並帶給市民散步、遊憩的清新綠地。

得標廠商表示，進駐攜手魔法餅乾學院、路思大新創園區、卷木森活館、優格魔法餅乾學院、白蘭氏雞精等，打造戶羽機關是彰化觀光起點，並將和50多家相關產商合作，並陸續引流，不同階段營造不同風格和味道，每次來這裡都將有不同新鮮體驗。

喜上加喜的是，扇形車庫旁還座落9棟閒置辦公大樓，過去招商一再流標，還一度被閒置妨礙視覺穿透，台鐵改變標案，已順利標出，包括彰化機務段1至3樓辦公室、警衛室、鳥瞰臺、化驗室及儀校室等，共計9棟建築，內含門牌共53戶是相當龐大群落，建築多達4542.3平方公尺；建物外土地約3991.4平方公尺。

台鐵資產開發中心經理江權祐表示，去年12月已經和得標公司簽約公證及標的點交，業者已進駐施工，將保留原本建築物外觀，經修繕裝潢後，用途規劃文創及青創工作坊基地、在地文史文物展示中心、旅客休憩、輕食餐飲。上半年度會優先試營運彰化扇形車庫裡的L型辦公室空間，但期程仍依實際整修狀況而定。