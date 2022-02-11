政府宣布開放日本福島5縣市食品進口，目前只有六都地方政府擁有檢驗食品核輻射含量的能力，花東地區完全沒有檢測能力。行政院東部服務中心強調，政府一定會協助東部民眾嚴格把關。台東縣議會則要求縣府重新檢討食品安全自治條例，要納入核輻射的檢測標示和罰則。

日本進口水果、零食甚至海鮮食品，在大型超市裡很常見到，而且也有產地標示。民眾指出，目前尚未見到日本福島受核輻射感染地區的食品，不過中央宣布21日將開放福島食品進口，就引發民間抗議。

「守護人民食安！國民黨全力把關」台東縣國民黨籍縣議員11日聯合辦理記者會，抗議中央解禁日本福島5縣食品進口，強調要檢視修正台東縣相關食安自治條例，並加強檢測及把關。

台東縣議會議長吳秀華強調，中央政府冒然開放福島食品，地方政府衛生單位措手不及，根本尚未規畫對應配套措施，她說，台東沒有檢驗農藥的能力，更何況是核輻射含量，她也相當質疑中央甚至地方的檢測量能。

台東縣衛生局長黃明恩坦言，台東縣就沒有辦法自行做農藥檢測，若要檢測核輻射食品，恐怕需要更貴的儀器及更多人力來執行檢測。

據了解，目前可做食品放射性檢測的機構，都集中在西部，只有六都有辦法檢測。因此，一旦花東地區民眾從國外網購，或是出國不小心夾帶福島地區食品或原料回國，可能會產生食安漏洞。

行政院東部服務中心執行長洪宗楷表示，花台目前無核輻射檢測相關的實驗室，未來有需求，中心都會協助媒合外縣市政府，為東部民眾嚴格把關。