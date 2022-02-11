長榮淡季財報猛爆了，1月營收568.4億元，月增8.8%，年增衝上99.9%，再創歷史新高；但長榮今（11日）股價開小高後走低，終場小跌0.5元，收在131.5元。其實昨元月營收開獎，有網友發現隔日沖兩大魔王「美林」與「摩根大通」進場大買，就知道今天股價凶多吉少，果真被料中。

受惠運價維持高檔，長榮1月營收568.4億元，相當於1天進帳18億，連續4個月營收站穩500億元大關。繼美系外資喊加碼，目標價上看295元後，亞系外資最新報告，看好長榮在航運周期中處於有利地位，擁有大量新船訂單，以及更多脫硫器改裝，有助於市占率成長，重申買進評等，目標價來到185元。

儘管外資昨吃貨長榮1.3萬張，累計3天買超逾2.2萬張，但周五股價並未隨著營收創高而噴發，早盤上漲3元，一度衝上135元大關，收盤前半小時賣壓出籠，終場小跌0.5元，收在131.5元。

長榮今股價下跌，早被PTT股板網友料中，因為有人發現兩大外資隔日沖大戶先進場卡位，10日摩根大通大買6778張，躍居券商買超第一名，而美林買進2403張居次，富邦虎尾買超2060張，排名第四，為本土隔日沖虎幫。

此外，還有網友認為，「開營收隔天就是跌。跌多跌少而已」、「110漲到133已大漲20%已反應」、「借券賣出餘額還有14萬張，銀彈還夠嗎?」、「現在海運哪還有散戶會看營收進來追 都留給法人搞了」、「開完就下去，演好幾次了」、「開高就要來閃人囉 XD」。