受惠化工、航運市況活絡，東鹼（1708）1月營收5.82億元，月增14.12％，更較去年同期翻倍，年增100.1％。上品（4770）因半導體需求持穩助力，1月營收4.36億元，月增8.18％，年成長78.42％；中華化（1727）1月營收1.78億元，年增13.47％。

東鹼硫酸鉀年產14萬噸，約98％外銷，以分散市場銷售為策略，營收占比約51％；15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，以短、長期租約錯落方式出租以平衡季節性及景氣循環影響，營收比近36％；另有純鹼貿易，營收占比約13％。

據全球肥料協會統計及其他市調資料估算，2022年全球鉀肥銷售約7600萬噸、硫酸鉀約800萬噸，每年成長2％～3％。全球肥料需求高，價漲趨勢預計至少延續到2022年第一季。全球貨櫃輪主要航線運價依舊看回不回，運價持續墊高。在化工、航運雙雙引擎發揮，營運加速衝刺。

半導體關鍵材料氟素樹脂設備及材料廠上品受惠下游半導體客戶需求強勁成長，營運大幅走升。未來2年全球仍有大量晶圓廠展開興建與擴產，上品已啟動中國嘉興廠三期擴產工作，預期在第四季完成。

上品評估，彰濱、嘉興兩地擴產，今、明年將各增加2成產能，目前訂單能見度明朗，受惠產能、訂單雙成長，營運蓄勢更上層樓。

此外，南寶（4766）受農曆春節影響，1月營收16.34億元，月減3.4％，與去年同期相比略減0.04％。南寶表示，鞋材黏著劑客戶產量已逐步提升，而鞋類終端市場需求強勁，品牌客戶庫存水位相當低，看好後續買盤動能。