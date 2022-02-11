法國總統馬克宏兩名隨行人員告訴路透社，馬克宏本週抵達俄羅斯訪問期間，拒絕克里姆林宮的COVID-19篩檢要求，因此在與蒲亭總統會談時，須隔著4公尺超長桌對坐以保持距離。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）與蒲亭（Vladimir Putin）對坐在4公尺長桌兩端討論烏克蘭危機的照片，讓觀察人士訝異，有些外交官和其他人士暗示，蒲亭可能想傳遞某種外交訊息。

但兩位隨行的消息人士告訴路透社，馬克宏當時必須二擇一，若接受俄羅斯當局的PCR篩檢，即得以接近蒲亭；若是拒絕篩檢，便必須與蒲亭保持比較嚴格的社交距離。

其中一位消息人士告訴路透社：「我們很清楚，這意味著兩人無法握手，必須隔著長桌對坐；但我們也無法接受，總統的DNA落入他們手中。」這表示，若由俄國醫生為馬克宏篩檢，會有安全顧慮。

克里姆林宮發言人尚未回覆路透社的相關採訪。

上述另一消息人士證實，馬克宏動身赴俄之前，已在法國接受過PCR篩檢；並在抵俄之後，接受隨行醫生的抗原檢測。

他並說：「俄方告訴我們，蒲亭必須受到嚴格的健康泡泡保護。」

在馬克宏和蒲亭舉行會談3天後，蒲亭與哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）會晤，兩人相互握手，在近距離內坐下，只隔著一張小茶几。