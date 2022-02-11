王力宏和李靚蕾婚變扯出一連串風波，如今戰火再起，有網友先是爆料兩人在美國的官司進度，稱李靚蕾恐坐牢，不過隨後李靚蕾透過律師發表5點聲明，反控王力宏凍結她帳戶、不付贍養費，對此，鄉民女神qn黃瓊慧也分析王力宏的心態。

近日有大陸網友在知乎網站分享查到王力宏在美國離婚官司進度，直指王力宏已提交11項證據，但李靚蕾卻沒交任何證據，且更稱王力宏律師提出藐視動議，若法院認可，被指責的一方可能會處以民事罰款或刑事的有期徒刑懲罰，最高上限為6個月。

對此，李靚蕾也透過律師發表5點聲明澄清，並質疑發文網友為何可以查詢到案件編號？因為案件是申請匿名隱藏當事人個資，只有當事人才知道案件編號，控訴王力宏違反先前協議，還遭凍結她帳戶財源、不付贍養費，喊話王力宏別一錯再錯、妥善面對。

而鄉民女神黃瓊慧看完蕾宏之戰再起後，也發表自己看法，她強烈懷疑又是王力宏買的網軍自己在自導自演，「今稍早一連串對她不利的言論，企圖影響風向和民眾觀感」，表示這對未來在爭奪撫養權上有很大的影響，「只是他手法相當拙劣，反被李指控凍結資產」。

黃瓊慧更直接幫王力宏的心態劃重點「老子不爽給你，我反悔了」，網友看了也紛紛留言表示「人前好爸爸、人後凍帳戶」、「再再證明 homhom 的人品真的很糟」