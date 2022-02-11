財政部今日公布1月出口399.8億元，年增率16.7％，較去年同期增加16.7％，逼近400億美元，已經連續19個月正成長，為近15年來(歷史)次長的連續長紅紀錄。財政部表示，1月表現表現佳，加上4大利多因素，預期今年第1季的年成長率呈現雙位數成長。

而4大利多即是，一，全球施打覆蓋率提升當中，景氣處於疫後擴張階段；二，供應鏈環節雖仍在緊繃的狀態，不過近期有稍微緩解；三，人工智慧、車用電子以及數位轉型商機仍備受看好；四，國內廠商布建新產線，半導體新產能和先進製程優勢所帶動。

而就出口貨類當中，11項貨品僅光學器材走跌之外，其餘皆走升，其中電子零組件出口值159.1億美元，占總出口值約四成，年增率19.7％，已經是連續33個月正成長，2月可望持續正成長，就將連續34個月正成長，挑戰歷史次長紀錄。

主要五大出口市場中，有兩大亮點，其一是對美國出口年增率34.2％，是五大市場中最佳，規模也創歷史單月次佳；其次是東協受電子零組件外銷創高推升，出口值刷新單月紀錄，年增率22.7％，兩市場對總出口增幅貢獻過半。

展望2月的出口表現，財政部從進口情況來看，由於1月進口創歷年單月第3高紀錄，也創下金融海嘯以來最佳紀錄，將轉換為出口的動能。從產業面來看，台積電去年第4季已經創歷史新高，今年首季又比去年第4季好的話，應該還會再創紀錄，且換算之下，年增率應有兩成五左右。

另外，資通視聽產品缺料狀況有所改善、遞延訂單效應，英特爾與超微都有推出新平台與規格會帶動換機潮，全球5G基礎建設還在運作，第1季淡季不淡。基本金屬及其製品方面國際煤、鐵價格持續高檔、亞洲減產等，第1季會結束盤整，第2季回到旺季。

2月有9天連假，在淡季不淡的拉抬之下，2月出口值有機會看到300億美元之上，大約314億美元到320億美元，年增率13％、14％，將是歷史以來，首度看到2月出口突破300億美元。