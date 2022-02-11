新竹捐血中心公布血庫照片，Ｏ型血也「空蕩蕩」。（翻攝照片）

新竹捐血中心11日公布目前最新庫存狀況，血庫存量告急，所有血型均不足3天，尤其以O型與A型嚴重不足，血庫呈現空蕩蕩的景象，已無法正常供應給醫院，新竹捐血中心呼籲，希望民眾能踴躍捐血，募集足夠的血液安全庫存量。

近期天氣不穩定，加上本土疫情影響，降低民眾的捐血醫院，加上農曆春節長假後，前往醫院就醫的病患增加，導致醫院用血量也隨之增加，使新竹捐血中心出現「血荒」。

新竹捐血中心指出，桃竹竹苗地區約有100多間醫院，由血庫供給血液，每天約需1000袋，但因現在血庫的庫存量嚴重不足，無法充分供應給醫院，只能協調、調度，才能勉強負荷。新竹捐血中心也公布血庫畫面，架上空蕩蕩，凸顯「血荒」狀況，期望民眾挽袖捐血，支援血庫進而幫到有需要的就醫患者。

新竹捐血中心呼籲，符合捐血資格的民眾，可就近前往各捐血點捐血，接種新冠肺炎疫苗，只要沒有不舒適的症狀，即可參與捐血。新竹捐血中心所轄範圍包含桃竹竹苗，該中心指出，2月12、13日在各地捐血車、捐血站均有捐血活動，民眾可先至新竹捐血中心網站查詢，就近前往。