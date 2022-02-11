據了解，韓國當地的NICE信評已將元大證券在韓國子公司的信評等級調高至AA-，可說是韓國子公司獲利告捷、轉骨成功以來，信評公司所給予最大的肯定。

元大韓國子公司在2021年獲利表現亮眼，更使去年獲利創下新高的元大證券，海外獲利的占比也同樣提高到20％以上，可見海外獲利跟國內獲利一樣大幅成長，在此同時，韓國信評公司調高對元大證券韓國子公司的評等，已展現對元大證券在韓國經營成效的高度肯定。

據韓國當地媒體韓國經濟、e大韓經濟、韓國金融新聞、Whitepaper等當地媒體報導指出，NICE信用評價宣佈，將「元大證券」（指韓國子公司）長期信評等級從「A+」上調至「AA-」，等級展望為「穩定」。此前，韓國企業評價及韓國信用評價已將「元大證券」信評等級上調至「AA-」。

NICE信用評價表示，自2014年元大入主以來，持續改善風險管理、整理不良資產，至今淨值增長至1.5兆韓元規模，事業基礎得到鞏固及擴展。

根據韓媒報導，目前在韓國市佔率排名第九大的元大證券韓國子公司，在對大型券商更有利的證券業環境中，仍然維持穩定的經紀業務市占率，相對較弱之IB、財管部門也得到改善，獲利能力得到提高，是信評公司調高評等的最主要原因。