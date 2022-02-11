甜蜜情人節即將來到，對於相隔兩地遠距戀愛的情侶，Global Mall新左營車站提供一站滿足的「情人節儀式感」服務，推薦實用情人禮、兩人獨享餐時光及夢幻甜點，讓情侶打造專屬美好回憶。同時歡慶情人節，Global Mall新左營車站推好康回饋，刷Global Mall聯名卡消費滿2000元送100元電子商品禮券，還推有休閒服飾優惠5折起，以及異國風味雙人套餐、夢幻草莓甜點、千層蛋糕，可以趁機購買情人好禮，來場甜蜜約會。

Global Mall新左營車站精選運動休閒服飾超值好禮5折起，最適合時尚有型的情侶，包括adidasoutlet「Adicolor ESS Hoodie女款口袋帽T」原價2290元，優惠價1145元；adidas outlet「MSeaso WB運動外套」原價2290元，優惠價1830元，或是摩曼頓「PUMA立領外套」原價1980元，優惠價1190元，展現兩人專屬濃情蜜意的品味。

除了情人禮物外，共進情人餐還能加速戀情升溫，Global Mall新左營車站以異國美食為主題，祭出雙人套餐優惠8折起，包括麵屋武藏「雙人組合餐」原價800元、優惠價749元；木思MOST「雙人超值餐」精選海鮮豬肉鍋、中式風味定食、香酥小點心及飲料，原價 778元，優惠價688元，還有摩斯漢堡、頂呱呱等。

情人節餐後最適合來份甜點，為情人節做個完美收尾，Global Mall新左營車站即日起至3月31日引進森林夢幻系甜點「bonnie sugar」快閃，鮮嫩欲滴的草莓層層推疊在蛋糕上，超過十款浮誇系蛋糕，包括栗子草莓蒙布朗派、草莓巧克力蛋糕或是綜合水果蛋糕，絕對讓情人心花朵朵開，戀情加速升溫。此外，塔吉特千層蛋糕也推有情人節限定優惠，多款甜蜜口味，包括草莓甜心、荔枝優格、芒果奶凍、太妃焦糖等多種口味，即日起至2月28日推8片指定千層蛋糕原價565元，優惠價520元。