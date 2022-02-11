屏東監獄前去年發生聚眾鬥毆事件，從事會客菜生意的郭姓男子，剛送完餐走出門口時突遭多人持棒棍爆打頭，事後警方逮獲以張姓男子為首等6嫌，屏東地院11日審結，依傷害致重傷罪，一審判處6人4年6月至5年6月不等徒刑，可上訴。

有槍砲前科的郭男剛出獄不久，與友人合夥會客菜生意，去年某日下午與同事到屏東監獄送餐，不料剛走出大門約30公尺處時，突遭2台車6人持棍棒猛打，且犯嫌全針對郭男頭部攻擊，在旁勸架的陳男則左手受挫傷。

受輕傷的陳男說，當時有2部車逆向開過來擋住去路，隨後一群人衝下車朝他們一陣亂打，也不知道是誰或為何事，但他們好像有針對性地往郭男頭部打。

犯案張男當時堅稱，是剛好經過，正好看到郭男，就衝上去打。但承審法官認為，多數犯嫌堅稱無其他共犯，顯有意隱匿其他涉案關係人或證據，亦可知共犯間早有預謀，並企圖隱匿幕後主使者真實身分。