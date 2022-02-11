針對總統蔡英文「論文門」爭議，2019年10月8日，倫敦政經學院(LSE)在官網貼出聲明為蔡英文背書；2022年2月3日，倫敦大學(UOL)則貼出新的聲明稱，蔡英文1984年獲得博士學位。旅美學者林環牆指出，為何倫敦大學會發新聲明打臉LSE，可能是跟他曾透過英國自由資訊法，要求LSE撤下2019年聲明有關。

林環牆11日在臉書粉專「獨立觀察」發文指出，2019年10月8日，LSE官網張貼聲明稱，倫敦大學總圖書館及轄下的高等法律研究院圖書館，都有收到蔡英文所謂的「博士論文」。結果，2022年2月3日，倫敦大學貼出新的聲明稱，對於蔡英文的論文是否有交存至校方圖書館，倫敦大學仍然不清楚。

林環牆點出，這兩個聲明就是論文門的兩塊遮羞布，而讓倫敦校方感到很狼狽的是，他們必須以一塊新裁縫的遮羞布聲明，去取代已經完成階段性任務、但已無法面對論文門新情勢的那一塊LSE遮羞布。清楚的是，倫敦大學的「新聲明」否定LSE的「舊聲明」，這才是倫敦大學那一塊新遮羞布的的重要意義之一。至於為何倫敦大學會發新聲明打臉LSE，可能跟他在幾個禮拜前透過英國自由資訊法，要求LSE撤下2019年聲明有關。

至於LSE會不會撤下「舊聲明」？林環牆認為，不無可能，但有兩難：1.因若不撤舊聲明，LSE雖暫時保住顏面，但已和倫敦大學新聲明發生相互矛盾，未來將無法面對英國獨立機關「資訊特任官辦公室」的詢問。2.若撤下舊聲明，LSE等於自承公然說謊，顏面盡失。