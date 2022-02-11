國民黨立委蔣萬安被視為年底角逐台北市長熱門人選，台北市議員王世堅11日評論，蔣萬安是暖男，但千萬不要是軟男，認為蔣萬安有「三不」，不犯錯、不得罪、不決定，但要擔任政治領袖，尤其首都市長，要做的決定不是「三不」可以迴避。

王世堅指出，蔣萬安確實是暖男，個人風格確實是這樣，大概觀察這麼多年，我們在同選區很近距離觀察，蔣萬安是暖男，「但是千萬不要是軟男啦！」，因為蔣萬安現在種種作為，看他在立院表現，重大議題探討上，蔣萬安就是「三不」，不犯錯、不得罪、不決定。

王世堅表示，我們現在國家社會需要的是解決問題的人、做出決定的人，是要帶領大家一同向前衝的人，當你做決定的時候、做政策拍板的時候，必須擔當得住，不能因為不敢得罪，不想犯錯就不做決定。

王世堅指出，這樣的性格，擔任學者、研究士研究東西都ok，但要擔任政治領袖，尤其首都市長的時候，要做的決定不是說「三不」可以去迴避。