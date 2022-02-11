全台缺蛋危機至今未解決，農委會日祭出蛋價凍漲平抑蛋價，為幫助蛋雞農祭出每賣一斤蛋補助3元、代養蛋中雞每隻補助25元，陳吉仲今(11)日下午到嘉義縣與蛋農座談，宣布明(12)日起產地蛋價每台斤漲2元至36.5元，至於許多蛋農建議的賣蛋每斤補助3元政策轉為飼料補助，陳吉仲承諾，補助3元不會到2月底就結束，屆時是否轉補助飼料或以其他方式補助，會評估後再做調整。

立委蔡易餘11日邀請農委會主委陳吉仲、縣長翁章梁及嘉縣蛋農到朴子市農會進行政策座談，現場農民針對現行補助措施提出者疑問，陳吉仲也一一回覆。

一名養超過50萬隻蛋雞的農民表示，農委會的補助利益良好但方向錯誤，賣蛋每台斤補助3元，但問題是許多農民現在蛋量不足，補助是「看得到吃不到」，希望現行賣蛋每台斤補助3元的政策能轉為飼料補助，實際幫助蛋農。

陳吉仲表示，農委會站在農民立場外也要照顧消費者，因船運價格上漲，飼料價格至少漲3成，尤其養蛋雞飼料占成本超過7成，加上禽流感、冬季氣溫低的影響，每顆蛋成本增加，實際上目前產地價凍漲每斤蛋34.5元，對農民來說真的不合理，農委會希望在農民跟消費者之間平衡，以先前宣布的農民每賣一斤蛋補助3元，今天再宣布12日起每斤蛋產地價漲2元至36.5元。

至於是否將賣蛋每台斤3元補助轉為飼料補助，陳吉仲現場指出，已經了解農民的心聲，現行補助政策實行至2月底後會再做評估、調整。