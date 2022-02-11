第一銀行海外布局再傳捷報。美國第一銀行First Commercial Bank(USA)聖馬特奧(San Mateo)分行於10日開業，正式進軍舊金山灣區。聖馬特奧分行開業後，第一銀行海外據點將達到41處的里程碑，續居公股銀行之冠。

考量新冠肺炎疫情未歇，聖馬特奧分行開業儀式簡單隆重。第一銀行董事長邱月琴與總經理鄭美玲特別以錄影方式，感謝在場嘉賓及客戶的支持，並期許美國第一銀行團隊秉持「就在你左右」的經營理念，為當地經濟發展貢獻心力。聖馬特奧分行為繼2021年2月第一銀行休士頓分行開業後，第二家於疫情期間開業的海外分行，充分展現第一銀行海外布局的企圖心。

美國第一銀行成立於1997年，是第一銀行百分之百投資的子銀行，今年為美國第一銀行成立第25周年，提供客戶存款、企業貸款、個人房貸、外匯等金融服務，穩健朝加州社區銀行第一品牌的目標邁進。

聖馬特奧位於北加州中半島，連結舊金山灣區和矽谷，高科技產業林立，為北加州的精華地區，金融、醫療、零售及不動產投資等行業十分發達，市場發展前景良好。在聖馬特奧分行加入後，美國第一銀行在南、北加州有阿罕布拉、工業市、矽谷、爾灣、亞凱迪亞、佛利蒙、奇諾崗及聖馬特奧等8家分行，串聯第一銀行紐約、洛杉磯、休士頓及關島分行，布建更完整的美國服務網絡，提供在地客戶與臺商專業優質的金融服務。

第一銀行成立於1899年，見證臺灣橫跨三世紀的經濟發展，也是臺灣金融業發展海外業務的先驅者，海外據點橫跨歐、亞、美、澳等四大洲，遍及各主要金融中心，長期協助提供臺商核心企業與境外關係企業融資服務，支援企業架構全球事業版圖。

展望2022年，因應數位轉型趨勢及永續發展意識崛起，第一銀行將以「跨域協作．競合共創」與「永續經營．數位優先」的前瞻策略，掌握疫後新興產業，充分發揮銀行金融中介角色的影響力，持續擴充海外市場，串聯海內外經營據點，跨境攜手，提供加值型跨境金融服務，建構永續經營的強健營運基礎與獲利體質，貫徹「區域型、利基型、數位型、幸福型」銀行的經營願景，成為全球客戶最為堅實的後盾。