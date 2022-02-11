回顧近兩年全球股市表現，強勢市場如台股、美股等市場仍繳出亮眼成績單。投信法人表示，根據回測數據顯示，台股近20年以來的年化報酬率達兩位數，表現比美股及全球股市還搶眼，預期在科技新浪潮、企業獲利持續成長帶動下，開啟台股長多格局，使台股成為退休理財不可或缺的優質配置。

理柏資訊統計，台股加權股價指數近三年年化報酬率達32％，優於美股S&P 500、MSCI世界指指數的26％、20％；若拉長投資時間，台股近五年仍有逾兩成，拉長至20年仍有11％，同樣優於美股及全球股市表現。

2021年台股大盤漲幅23.6％，主動式操作的台股基金平均報酬超過四成。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，預期台股將持續受惠5G、AIoT等新科技應用蓬勃發展，使主動式操作的台股基金仍有超額投資報酬機會，而且就過去數據顯示，主動式操作的台股基金若中長期績效在類型前二分一，其表現皆優於同期間台股大盤及高股息指數，凸顯台股基金也是投資台股的好工具，建議可納入做為長線布局的投資工具。

復華投信指出，選對投資市場等於找到投資致勝捷徑，透過上述回測數據顯示，投資台股基金可有效率累積退休金，若擔心行情高檔震盪，建議可進一步透過金利high定時定額趨吉避凶，或以一筆資金投入透過一檔母基金及多檔子基金循環機制的金複合投資法，賺取台股複利的慢錢，達到退休理財目標。