2022年1月資本市場出現亂流，股市回檔、債券殖利率快速反彈，金控獲利多數較去年同期下滑，新光金控11日公告元月稅後獲利21.16億元，僅較去年同期微幅少0.75％，且每股稅後獲利（EPS）為0.15元，在目前已公告的11家金控中，無論稅後獲利金額及EPS都暫列第二名。

新光金能穩住獲利不大幅衰退的主因，就在子公司新光人壽今年1月稅後獲利19.39億元，比去年同期多賺逾6億元，增幅近45.5％。

新光金發言人李超儒表示，元月債券、尤其是美債殖利率大幅上揚，金融機構投資的債券部位都面臨評價利益縮水問題，影響大於股票回檔；但元月新台幣兌美元貶值，新壽即有大量的匯兌利益出現，且避險成本也下降，元月增提14億元外匯準備金，餘額已達41億元。

同時新壽元月亦有實現資本利得，將獲利穩定下來，成為新光金獲利主力，占當月新光金獲利91.6％以上。

李超儒強調，債券利率反彈短期雖造成評價利益減少，但中長期對壽險業投資是利多，投資收益可增加，也有助接軌IFRS17。

新光金獲利同比略有衰退，主要是元富證券亦受到自營部位債券評價利益減少的因素，單月稅後虧損3.06億元，去年同期則是稅後賺3.19億元，一來一往即吃掉新壽多賺的6億元。

李超儒表示，元富證只是因為債券評價直接進損益，並非真正虧損，同時經紀業務仍有獲利，但因元月股市交易量有縮減，元月經紀業務獲利部分無法支應自營部位的波動。

新光銀元月手續費收入同比成長4％、利息收入成長9％，同樣因為債券殖利率反彈，投資利益實現空間縮小，單月稅後獲利5.09億元，也比去年同期略少3千多萬元。