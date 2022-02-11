目前正在內政部都委會審議中的大社降編乙種工業區，11日由經濟部工業局在高雄舉辦第三次專案小組會議，與會石化廠和工會代表維持反對態度，希望維持原來的特種工業區，避免影響產業發展和員工就業，官方代表則主張依照107年都市計劃規定，降編為乙種工業區，雙方並無交集。

大社石化業區高從特種工業區降編為乙種工業區案，已在2019年3月由高雄市政府都市計畫委員會審議通過，送交內政部審議，「大社工業區變更為乙種工業區對石化產業的影響」第三次專案小組會議，11日在高雄中油高煉廠舉行，由工業局副局長楊志清主持。

楊志清表示，工業局只是一個平台，希望匯集各方意見，進行協調。

多位石化廠業者、以及石化廠工會代表，發言反對由現行都市計畫特工業區變更為乙種工業區，希望變更為甲種工業區，符合都市規劃專業，有利產業發展展。

反對降編乙工者認為，一旦降編為乙種工業區，既有石化廠的產業發展勢將受到傷害，既有員工的工作權益，也將嚴種受損，特別是年輕的石化廠員工，未來的就業將是一大問題。

不過，官方代表則認為，該案完全依照1998年內政部核定的大社都市計畫規定辦理，並且已經由高雄市政府都市計畫委員會審議通過，送交內政部審議中，一切依照規定辦理。