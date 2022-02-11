情人節再送巧克力、珠寶飾品就太老套了，據各大電商平台發現，3C、家電類商品，成為了今年情人節送禮最熱門的選擇，而且因著無法出國的原因，高單價的商品也特別受歡迎，像送女性的美容儀、吹風機，送男生用的耳機喇叭、3C產品等，還有男女都愛的電玩遊戲、智慧穿戴裝置等，均是今年情人節的熱門送禮選擇，消費者大多偏好以實用性為主，與過往的名品、香水等千篇一律的禮物不一樣。

Yahoo奇摩購物今年就發現情人節禮物關鍵字搜尋量月成長逾3倍，送禮預算更提高至萬元左右，當中3C商品更穩佔熱銷榜；在momo購物上3C送禮預算也較去年成長約20%，自2月至今像電動牙刷、吹風機、電鬍刀小家電買氣年增約逾50%，3c夯品如智慧手表也有年增近60%的成長，當中小家電熱銷價格帶就落在3000-5000元「樂天市場上的3C家電類銷量亦比去年同期成長30%，又以電玩遊戲最為熱銷，占3C家電類銷量30%，緊接就是藍芽耳機、投影機等娛樂性質電器，其次為美容電器用品排行第三名，而且購買3C、家電的女性消費者較去年同期成長約10%，2月以來達6:4的男女占比，可見該類商品不再僅是男性獨愛；在遠傳friDay購物上購買單價也從過往約3000元大幅提升至最高萬元以上，尤以實用度高的3C、小家電最受歡迎。

Dyson Supersonic HD08 吹風機

momo購物網的Dyson Supersonic HD08吹風機＋LOREAL髮油組，特價1萬4600元，加碼限時登記送玫瑰皂花禮盒、Oral-B電動牙刷。（momo購物提供）

Dyson的吹風機向來都是情人節禮物之選，像最近超夯的全新版Supersonic HD08 吹風機，能夠快速吹乾頭髮，免受高熱損傷以外，更擁有升級設計的造型集風吹嘴，採更寬更細的設計吹送快速的氣流，還有經改良的捲髮烘罩以減少毛躁，做出線條明確的捲度或自然的微捲，還有全新的抗毛躁吹嘴，只需運用氣流即能將毛躁隱藏在健康長髮下，讓髮絲散發柔順光澤；Dyson Supersonic HD08吹風機＋LOREAL髮油組，momo購物網特價1萬4600元，加碼限時登記送玫瑰皂花禮盒、Oral-B電動牙刷。

日本ATEX Lourdes 舒眠溫熱眼罩

近年抒壓按摩的小家電特別夯，尤其現在遠距離工作的時間增加，代表看電腦的時間也加長，日本知名按摩小家電品牌ATEX的Lourdes舒眠溫熱眼罩就最適合貼心送給情人，外觀設計成可愛的粉紅色新一代貓咪眼罩，擁有眼部凹槽設計不壓睫毛，更擁有3段恆定溫控功能，避免低溫燙傷，更可依照疲勞程度手調溫度，以帶來最佳的睡眠品質；原價2180元，PChome 24h購物20日前特價1399元。

GoPro Hero10

PChome 24h購物的日本ATEX Lourdes 舒眠溫熱眼罩，原價2180元，20日前特價1399元。（PChome 24h購物提供）

拍攝Vlog的消費者越來越多，加上不能出國，不少民眾都會選擇在台灣國內上山下海遊玩，因此戶外運動攝影機也成為了送禮之選，不僅是個人可以使用，與情人或親友一起出遊時也能紀錄出遊回憶，而GoPro Hero10想當然就成為了首選之一，擁有新的HyperSmooth 4.0穩定功能，邊走邊拍也不拍抖震，更能拍下2300萬像素的照片、以及5.3K、60FPS的高畫質影片，還有升級夜拍功能，10m裸機防水，不管日與夜、上山下海都一機能處理；原價1萬9900元，Yahoo奇摩購物中心特價1萬6500元。

任天堂Switch主機

自疫情以來，家機遊戲主機的銷量就持續飆升，像適合閤家同樂的任天堂Switch，在《集合啦！動物森友會》推出時就引起搶購潮，而在去年疫情升溫期間，Swicth主機更一度有缺貨的狀況，幸好現在貨源充足，加上最近新發行等熱門遊戲《寶可夢傳說 阿爾宙斯》，以及任天堂在上周發表了即將於上半年發行的《星之卡比探索發現》、《Nintendo Switch Sports》等新遊戲，現在買好Switch主機就正好等遊戲上架；遠傳friDay購物推出《集合啦！動物森友會》特仕版Switch主機，特價8980元，輸入折扣碼再折200元。

PlayStation 5遊戲主機

Yahoo奇摩購物中心的GoPro Hero10，原價1萬9900元，特價1萬6500元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

說到現在最難買到的3C商品之一，正是非PS5莫屬，其短短半年銷量就突破1000萬台，成為史上銷售最快的遊戲主機，目前仍是一機難求的狀況，各代理商也趁機想盡辦法以PS5當誘因，推出不同的組合吸客，像momo購物網就在今天（14日）限量推出PS5含蜘蛛人遊戲片、充電座，以及精品香水組合，定價2萬9590元，至於只想要遊戲片同捆組的，則有樂天市場的遊戲主機＋精選遊戲組，現貨的就以主機配《PS5 惡靈古堡8 村莊一般版》、《PS4 NBA 2K22 75 周年紀念版》及2片隨機PS5或PS4遊戲，預購組的則有主機配2片隨機PS5遊戲及2片隨機PS5或PS4遊戲，定價2萬9980元。

Yahoo奇摩購物中心的《寶可夢傳說 阿爾宙斯》，原價1890元，特價1590元。（Yahoo奇摩購物中心提供）