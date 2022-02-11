加爾希爾外交學院副教授賈克博(Rikard Jalkebro)與研究員賈納丹(N. Janardhan)，7日投書《海灣時報》。文中指出，奧林匹克運動會的核心價值本該是卓越、友誼與尊重，並在此一基礎上以健康的競賽消彌國際紛爭；但政治現實卻讓美國對北京奧運進行一系列的杯葛。作者警告，如今全球地緣戰略體系正發生變化，如果美方沒有合作、沒有建立溝通橋樑，最終可能讓北京在2028年洛杉磯奧運採取以牙還牙、以眼還眼的報復舉措。

文中指出，1995年時，南非總統曼德拉(Nelson Mandela)利用體育這種非政治工具，成功地將分裂國家統一起來。當時，在世界杯橄欖球賽賽前的演說中，他提醒到「體育有著改變世界的力量。它能夠鼓舞人心，以別的辦法也無法做到的方式來團結人們。……體育可以創造希望，儘管曾經只有絕望」。

誠如曼德拉所云，北京冬奧原本可成為體育外交的一種工具，進而團結一個支離破碎的世界；相反的，在美、英、加拿大等國的領軍下，卻選擇外交杯葛─運動員將參加、官員卻不參加。印度隨後則跟進；不過，新德里使用的理由乃是與中國大陸在2020年發生邊境衝突。

政治、體育與外交之間，有著悠久且激勵人心的歷史。體育在國家、非國家行為者甚至是全球國民之間的關係，發揮重要影響力。體育是一種軟權力，能鼓勵人與人之間互動。每當國家取行大型活動時，它可以讓原本爭吵不休的領導人會面。

另一方面，體育也能被用於傳遞政治意識形態；例如，1936年柏林奧運、1980莫斯科奧運，以及1984年洛杉磯奧運。

作者認為，對於奧運會的抵制其實反映出地緣政治體系的變化。但諷刺的是，上次美國聯合其他國家抵制1980年莫斯科奧運時，大陸也是其中一份子；如今物換星移，美國變成杯葛大陸舉辦的奧運。

事實上，體育外交可以用來改變爭議、帶來正向影響。1987年，印度與巴基斯坦發生緊張邊境對峙，當時巴基斯坦總統哈克前往印度齋浦爾（Jaipur）欣賞一場精彩的板球比賽，讓緊張情勢緩和不少。

另一個例子發生在2004年，當時印度隊訪問巴基斯坦，兩國彼此放寬嚴格的簽證規定，也讓球迷有機會一睹精采比賽。同樣地，雖然對二戰時期的罪行與日本占領期間的韓國工人賠償議題有爭議；但日韓仍拋棄成見，共同舉辦2002年世界杯足球賽。

2018年底，以色列參加在阿拉伯聯合大公國舉辦的柔道比賽，在頒獎典禮上以色列的國歌響徹雲霄，這成為2020年兩國正式和解的契機。

作者建議，人們應牢記奧運的三大精神：卓越、友誼與尊重，用健康的進行比賽並取代國際爭執；不幸的是，這些崇高理想在追求現實政治時被忽視了，這讓體育外交成為笑柄。

有鑑於地緣戰略體系正產生變動，各國眼下需要的是深化合作而不是採取對抗。甚至，華府也該牢記，除非美中之間建立溝通橋樑，否則北京很可能在2028年洛杉磯奧運會，以牙還牙、以眼還眼。