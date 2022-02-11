超慘畫面曝光！保時捷搶匪改造槍1拉解體 還遭行員丟辦公椅砸中

葉男被辦公椅砸中後，遭員警制伏。(高市鼓山分局提供)

葉男開黑色保時捷Boxster跑車搶銀行。（林小彥提供）

高雄市鼓山區彰化銀行11日中午發生搶案，葉姓男子將黑色保時捷Boxster跑車停在博愛一路，戴口罩、持改造手槍衝進銀行搶劫，所幸行員迅速按下警鈴，巡邏員警1分鐘就趕到，葉男一拉槍機滑套，整支槍竟解體，還被行員從櫃檯內丟辦公椅命中，摔倒在地，員警衝上前噴辣椒水、拍落槍枝，1分鐘壓制搶匪，化解危機。

這起搶案發生在中午12點半左右，鼓山區彰化銀行門口，一輛黑色保時捷BOXTER停在門口，身型瘦弱的葉男戴著黑色口罩下車，直接進門，從外套裡抽出一把黑色改造手槍，朝櫃檯丟出超商塑膠袋，喝令行員「裝滿錢」。

行員立即按下警鈴，鼓山分局3名員警當時正好在附近巡邏，不到1分鐘就趕抵現場，掏槍指著葉男命其不要輕舉妄動，葉男也拿槍對著員警，豈料改造手槍一拉槍機滑套就解體，行員見狀邊罵三字經邊從櫃臺內丟出辦公椅，精準砸中葉男，讓他摔倒在地，員警也立即衝上前噴辣椒水、拍落槍枝，壓制葉男。

葉男向警方供稱，為前妻投資的美甲店失利，又積欠地下錢莊近百萬元的債務，疫情影響根本翻不了身，還不出錢只好出此下策，開著7年前花百來萬買下的中古跑車，送自己吃牢飯。