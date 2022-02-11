廖嫌駕駛黑色自小客，被張男等三人駕駛的灰車自小客追撞，並遭三人持棍猛砸。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

太平中山路驚傳因一萬元債務爆發行車追撞、街頭砍人事件，警方獲報封鎖現場，現場血跡斑斑。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中追債爆街頭大亂鬥 涉剁手凶嫌落網

台中市太平11日近午發生街頭鬥毆事件，兩方人馬疑似因一萬元債務在街頭開車追逐，更拿出棒球棍打人砸車，另一方則以開山刀回擊，造成一名29歲張姓男子右手斷三指送醫；警方在案發3小時內陸續將5名關係人傳喚到案，訊後也將依殺人未逐以及聚眾鬥毆移送嚴辦。

台中市太平區11日近午發生駭人聽聞街頭鬥毆事件，目擊者原本看到兩車追撞後，車上駕駛和乘客下車鬥毆、砍人，唯經警方追查發現兩方人馬為一萬元債務糾紛引爆衝突。

據悉持開山刀傷人的27歲廖嫌，積欠傷者29歲張男一萬元債務，倆人相約在太平區某處談判，張男夥同26歲鄭男、24人蔡男一行三人同車前往，未料廖嫌爽約，張男等開車離去在途中發現廖嫌駕著黑色自小客車，於是趨車緊追在後，並於中山路四段、新福路附近故意從後方追撞。

兩車相撞後，張、鄭、蔡三人下車持棒球棍朝廖男黑色座車猛砸，並大聲叫喊廖男下車，未料廖男竟拿出座車內的開山刀朝張男砍去。

警方獲報到場，現場只留遭砍傷的張男，廖嫌棄車逃逸，而鄭、蔡兩人也不見蹤影，警方隨即通報消防救護到場將躺在血泊中的張男送中國醫藥大學附設醫院救治；並追緝廖男等3人到案釐清案情；其中廖男案發後搭計程車逃往東區友人家，也在三小時內被警方追緝到案。

受傷的張男經送中國附醫急診室治療，無生命危險，急診室醫師徐毓嶸表示，張男左手掌三、四、五指開放性骨折，韌帶、血管與神經都有受傷，左手臂、左背都有一開放性傷口，院方已會同整形外科醫師為張男進行接指及縫合手術。