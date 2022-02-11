漢來美食(1268)今（11）日公告1月營收，單月營收為4.12億元，月增8.72％、年增22.68％。單月業績為歷史第二高，僅次於2020年1月紀錄，係因2020年農曆春節全部天數落在1月份且未有疫情干擾，今年農曆春節則主要在2月份所致。

漢來美食各餐廳在1月年菜及年節禮盒銷售一如預期達標，營收突破4500萬元，創例年來新高，加上竹北1月下旬新開兩家餐廳分店，開幕首月即創佳績，春節期間成績同樣亮眼；而舊店改裝的部份，位於高雄漢來飯店45樓的鐵板燒與牛排館也在元月陸續開出，業績表現均超越目標。

進入2022年後，世界多國均已採取與病毒共存的生活模式，讓民眾的生活回歸正軌，也讓經濟和民生得以繼續發展，而台灣在全民防疫共識下，疫情已受到一定控制，加上Omicron病毒的發病症狀況相較輕微，政府也未採取更嚴厲的緊縮政策，相信在政府兼顧經濟和防疫的「台灣模式」下，餐飲業也能迅速恢復如常營運。

面對疫情，漢來美食以持續關注及加強布局的態度以為因應，2022年也將以穩健的營運步伐持續在舊店改裝升級和新店拓展雙管齊下，加上電商商品和通路的擴大經營，以維持公司在疫情影響的惡劣環境下的競爭優勢。