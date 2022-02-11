統一獅隊與台南地檢署合作，11日舉行法治教育，鑒於近期修法新增線上賭博犯罪及加重酒駕刑責，此次特別選定「賭博」、「酒駕」等案例進行模擬法庭演練，冀望能將防制賭博、酒駕的法治觀念內化在每個棒球人的心裡。

獅隊每年開季前都會為球員上法治教育課，今年的課程主題強調禁止「賭博」及「酒駕」，也用法庭行動劇來進行法治宣導，獅隊「火球男」古林睿煬、陳韻文、張翔、劉予承等人扮演檢察官，成為「全國最年輕檢察官」，希望透過這樣的法庭劇演出，讓球員知法也能守法。

中職副秘書長王惠民表示，會長蔡其昌也非常注重酒駕的議題，聯盟規章除了提高酒駕的相關罰則（禁賽及罰款）外，在「酗酒」方面也有罰則，希望大家在球場上努力拚搏，言行舉止也要當社會的楷模及標竿。

獅隊總經理蘇泰安則說：「很遺憾去年有球員心存僥倖酒駕肇事遭球隊開除，今年球團在新進人員教育訓練也重申禁止網路賭博、酒駕，期望各位除了球技之外，自身也是基層三級棒球小朋友的偶像，要做好典範。」

總教練林岳平在致詞時有點無奈地說，他擔任總教練這2年以來，拿到2次季冠軍及1次總冠軍，但每年卻都出現1位酒駕的球員，「喝酒或許是大家在賽後舒壓的方式，但希望大家在飲酒後能保護自己及他人安全，千萬不要酒駕，隊友們也要負起勸導的責任。」

綜合座談時，古林睿煬說，上次他扮演犯人角色，這次演出檢察官，不同位置有不一樣感覺，讓他更知道一些罰則，提醒自己不要犯錯。而剛接任球員工會理事長的陳傑憲則表示，每次來參加法治教育，都有不一樣的體會，之前會聽到有些球員會玩賭博手遊，藉此提醒大家身為公眾人物，就要有公眾人物的樣子，請大家時時警惕自己。